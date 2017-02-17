Все больше россиян стали негативно оценивать отношения Москвы и Минска

Доля скептиков за полтора года увеличилась с 6% до 22%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - За последние полтора года снизилась доля россиян, положительно оценивающих отношения между РФ и Белоруссией и видящих стремление Минска к сближению с Москвой, сообщает фонд "Общественное мнение". О том, что отношения плохие, сказали 22% россиян, хотя еще полтора года назад так считали лишь 6%.

При этом по мнению 50% респондентов, сейчас между Россией и Белоруссией сложились хорошие отношения (в октябре 2015 года - 79%).

Затруднились ответить 28% участников опроса, проведенного 11-12 февраля среди 1500 жителей 104 населенных пунктов РФ.

По мнению большинства респондентов, в последнее время отношения между Россией и Белоруссией не меняются (36%) или ухудшаются (23%). Положительную тенденцию заметили 16%, затруднились ответить 25%.

Отвечая на соответствующий вопрос, две трети (64%) россиян высказали мнение, что российские власти стремятся к сближению с Белоруссией (12% этого не видят, 12% затрудняются с ответом).

Аналогичный вопрос относительно стремления белорусских властей разделил респондентов: 45% сказали, что Минск хочет сближения с Россией, 24% - что нет, а 31% ответить затруднился.

В целом, по мнению россиян, сейчас Белоруссия больше стремится к сближению с Россией (43%), чем со странами Запада (24%). Хотя по сравнению с октябрем 2015 года эти показатели заметно изменились - 63% и 11% соответственно.

Большинство (59%) опрошенных полагают, что Россия сегодня ведет в отношении Белоруссии такую политику, какую следует. Еще 13% считают позицию Москвы по отношению к Минску слишком мягкой, 6% - слишком жесткой. Затруднились ответить 22% респондентов.

По данным опроса, к президенту Белоруссии Александру Лукашенко 43% россиян относятся хорошо, 42% - безразлично, 8% - плохо (в октябре 2015 года - 54%, 33% и 5% соответственно).