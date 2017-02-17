Суд запретил избившему водителя скорой костромичу ходить в бары и кафе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Костромской области вынес приговор двум жителям города Мантурово, избившим водителя скорой помощи, который, как им показалось, долго ехал на вызов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что двое нетрезвых молодых людей рядом с баром услышали, что кому-то из посетителей нанесен удар ножом. Они вызвали скорую и ушли. Затем они удивились, что медики не едут им навстречу и начали звонить на станцию, высказывая недовольство, тем временем бригада дважды приезжала в бар, но пострадавшего так и не нашла.

Позднее обвиняемые вызвали врачей в один из магазинов, сообщив, что раненый якобы находится там. "У магазина злоумышленники заблокировали машину. Водителю скорой они нанесли несколько ударов кулаками и ногами. Также были повреждены зеркала автомобиля", - говорится в сообщении.

Оба нападавших признаны виновными в совершении побоев. Совершеннолетнему злоумышленнику назначено наказание в виде обязательных работ. Его 16-летнему приятелю на полгода запрещено посещать места общепита, где продается алкоголь.