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Минвостокразвития оценило совокупную площадь "дальневосточных гектаров"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В государственной программе "дальневосточного гектара" могут быть задействованы 150 млн гектаров, считают в Минвостокразвития РФ.

"Около 150 млн гектар сейчас свободны и готовы для предоставления гражданам России. Наш Дальний Восток - очень большой. Любому гражданину на его вкус можно подобрать участок", - заявил в пятницу замглавы министерства Сергей Качаев, чьи слова цитирует Минвостокразвития.

По словам замминистра, время от подачи заявки на "дальневосточный гектар" до выдачи договора пользования этого участка - максимум два месяца.

С.Качаев уточнил, что в ряде случаев гражданин может получить официальный отказ в предоставлении земельного участка.

"В силу закона есть ряд оснований. Например, если ваш земельный участок попал на территорию коренных малочисленных народов Севера или он попал в военные территории. Федеральная информационная система Росреестра уже позволяет вам при выборе посмотреть, где есть ограничения на участки, где есть свободная территория. Уполномоченные органы, которые рассматривают заявки, в случае наложения этих земельных участков на другие земли, которые ограничены в пользовании, связываются с заявителем и предлагают изменить границу или местоположение участка", - сказал замминистра.

По его словам, региональные уполномоченные органы власти предоставляют информацию, где в какой зоне какие режимы и виды разрешенного использования возможны.

"Эта информация доступна на региональном уровне. Мы (Минвостокразвития - ИФ) планируем в ближайшее время ее опубликовать на сайте "НаДальнийВосток.РФ" для того, чтобы у гражданина была возможность посмотреть, где какие виды использования земельных участков в соответствии с территориальным планированием могут быть предоставлены. Это территориальное планирование сконцентрировано только в черте крупных населенных пунктов. На так называемой территории межселенья эти режимы не установлены, и гражданин может развивать любой вид деятельности, не запрещенный законом", - пояснил С.Качаев.

По данным Минвостокразвития, гражданин, получивший землю в рамках программы "дальневосточный гектар", может воспользоваться различными мерами поддержки, в том числе малого и среднего предпринимательства.

"Вместе с регионами мы стараемся адаптировать уже существующие меры государственной поддержки для нужд получателей гектара. Это то, что уже сейчас есть и чем можно сейчас воспользоваться. Кроме этого мы совместно с Фондом развития Дальнего Востока и с Почта Банком разрабатываем кредитный продукт для получателей дальневосточного гектара, когда граждане на освоение земли могут получать займ. Он будет выдаваться по льготным ставкам от 8 до 10,5 процентов на срок до 8 лет. Это очень выгодная процентная ставка на рынке потребительского кредитования", - сказал С.Качаев.

Третий этап программы "дальневосточный гектар", когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, стартовал 1 февраля 2017 г. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило около 63 тыс. заявок. Наибольшую активность проявляют жители Приморского и Хабаровского краев, Москвы и Московской области, Якутии и Сахалинской области.

Теги: Минвостокразвития, дальневосточный гектар
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