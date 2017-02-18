Правительственная подкомиссия одобрила создание двух новых территорий опережающего развития на Дальнем Востоке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Создание территорий опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический" (Приморский край) и "Свободненская" (Амурская область), четырнадцатой и пятнадцатой по счету в регионе, одобрила правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Как сообщила в субботу пресс-служба Минвостокразвития РФ, соответствующее решение принято на очередном заседании подкомиссии в пятницу, которое прошло под председательством вице-премьера, полпреда президент РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Комментируя создание очередных ТОР на Дальнем Востоке, вице-премьер отметил, что "это очень важные и очень большие территории".

"Хотя количество проектов в них не очень велико - всего три, это большие проекты, реализуемые нашими крупными компаниями - "Роснефть" и "СИБУР". Общий объем частных инвестиций - 1,7 трлн рублей. Это более чем в два раза увеличивает общий объем вложений на Дальний Восток", - сказал Ю.Трутнев.

Ранее сообщалось, что в новых ТОР будут реализованы три проекта: Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК) "Роснефти" в ТОР "Нефтехимический", Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома" и Амурский газохимический комбинат "СИБУРа" в ТОР "Свободненская".

"Эти проекты уже начинают движение: по ним уже идут инвестиции, проводятся экспертизы проектов, выделяется земля. Предварительные консультации в правительстве уже прошли, "дорожные карты" по реализации проектов мы представляем", - сказал Ю.Трутнев.

Ранее предполагалось, что запуск первой очереди ВНХК на 12 млн т. переработки нефти состоится в 2020 году. Строительство второй очереди было запланировано на 2022 год, третьей - на 2028 год. Общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн т., а по производству нефтехимии - до 6,8 млн т.

"Роснефть" договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В совместном предприятии "Роснефти" будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%.

Предварительная оценка суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет около 1,5 трлн рублей.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) проектной мощностью до 42 млрд куб. м в год строится в районе города Свободный. Товарной продукцией ГПЗ будут метан, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий, а очищенный метан будет экспортироваться в Китай. ГПЗ станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.

"СИБУР" рассматривает возможность строительства рядом с Амурским ГПЗ Амурского газохимического комплекса (ГХК), сырьем для которого может стать вырабатываемый на ГПЗ этан.