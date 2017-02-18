В ульяновском селе у детей произошла вспышка "кишечного гриппа"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области проводит проверку по факту обращения за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции 33 детей, посещающих два учреждения образования села Новая Малыкла.

"По предварительной информации, детям диагностирована ротавирусная инфекция ("кишечный грипп"). На данный момент в учреждение здравоохранения обратились 30 учащихся средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.С.Чернова и трое воспитанников детского сада "Солнышко", - сказал "Интерфаксу" старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Он добавил, что в село направлены специалисты Роспотребнадзора, которые выясняют причину вспышки "кишечного гриппа".

"Прокуратура проверяет деятельность должностных лиц, не обеспечивших соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей", - подчеркнул собеседник агентства.