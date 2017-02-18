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Неустойчивая погода осложнила поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели, задействованные в поиске вертолета "Робинсон" на Телецком озере, вынуждены приспосабливаться к местной погоде, которая меняется по нескольку раз в сутки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Алтай.

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"Шторм и осадки здесь нередки, а высота волн в такие моменты может достигать нескольких метров", - говорится в сообщении.

Так, только за минувшие сутки спасатели трижды приостанавливали и возобновляли поиски.

В общей сложности с начала поисковых работ обследовано пешими группами почти 11 км берега. На лодках и с привлечением водолазов - 24 км акватории вдоль береговой линии. При помощи авиации осмотрено более 146 кв.км. Аппаратом Falkon исследовано подводное пространство на глубине до 260 метров площадью несколько сотен тысяч метров в том месте, куда, предположительно, упал вертолет.

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в том числе бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных, упал в районе Телецкого озера 12 февраля.

Теги: Республика Алтай, Телецкое озеро, Робинсон
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