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На месте крушения вертолета на Телецком озере завершили наземные поиски

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели завершили наземные поиски вертолета "Робинсон", разбившегося над Телецким озером, сообщает пресс-служба главка МЧС по республике Алтай.

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"Наземный поиск больше не проводится. Прилегающая территория к кордону Кокши обследована полностью", - говорится на сайте ведомства.

В МЧС пояснили, что в настоящее время поиски ведутся по двум направлениям - на воде и с воздуха. "Проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр на вертолете "Робинсон". Полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней", - уточнили в ведомстве.

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в том числе бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных, упал в районе Телецкого озера 12 февраля.

Теги: Республика Алтай, Телецкое озеро, Робинсон
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