В Минюсте заявили о снижении числа побегов в российских колониях

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Минюсте России утверждают, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с помощью упрочения дисциплины в колониях и следственных изоляторах добилась существенного снижения преступности и случаев массового неповиновения заключенных в этих учреждениях.

"Продолжалась работа, направленная на дальнейшее укрепление режима отбывания наказания, повышение качества надзора за осужденными. Количество побегов из-под надзора в исправительных колониях снизилось на 17,4% (с 109 до 90 случаев)", - говорится в обнародованном министерством докладе об итогах работы в 2016 году.

В нем отмечается, что в большинстве учреждений уголовно-исполнительной системы "обеспечена стабильная и управляемая обстановка".

По данным ведомства, число случаев дезорганизации деятельности пенитенциарных учреждений, квалифицируемых по части 3 статьи 321 Уголовного кодекса РФ, сократилось более чем на 26% (с 19 до 14 случаев), убийств - на 35% (с 20 до 13 случаев), захватов заложников не допущено (в 2015 году - два таких случая).

"Повышение эффективности работы по перекрытию каналов поступления в исправительные учреждения запрещенных предметов позволило в определенной степени снизить количество изъятых на режимных территориях денежных средств (на 72,7%), алкогольных напитков промышленного производства (на 43%), а также наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (на 17%)", - говорится в документе.

В Минюсте также отметили, что в прошлом году было рассмотрено свыше 77 тысяч запросов об оказании международной правовой помощи, передано в иностранные государства для отбывания наказания 303 осужденных лица, принято 110 осужденных российских граждан.