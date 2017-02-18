Косачев назвал гуманным решение РФ признать документы ЛНР/ДНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Указ президента РФ о признании в России документов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса имеет только гуманитарный характер и имеет четкий срок - до реализации минских соглашений, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не сомневаюсь, что Порошенко предпочёл бы взять своих непокорных граждан измором, реализуя свои политические амбиции и нисколько не заморачиваясь по поводу их потребностей и прав. Но российское решение, напротив, носит исключительно гуманитарный характер и направлено на решение насущных проблем и защиту базовых прав людей, оказавшихся в зоне конфликта", - сказал Косачев в субботу "Интерфаксу".

Он подчеркнул временность этого решения.

"Важно понимать, что у этого решения четкий временной срок - до реализации Минских договорённостей", - отметил Косачев.

По словам сенатора, у президента Украины Петра Порошенко, "если уж он с таким развитием событий не согласен, есть абсолютно понятный и единственно возможный путь - ускорить выполнение украинской стороной своих обязательств по Минским соглашениям".

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса подписан исключительно в гуманитарных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сугубо из гуманитарных соображений, на тот период, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с минским "Комплексом мер", указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте по Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам в Мюнхене.

"Я не думаю, что кто-то усматривает в этом какое-то изменение позиции (России по статусу самопровозглашенных ДНР и ЛНР)", - добавил российский министр.

Со своей стороны президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение России о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса нарушает нормы международного права. "Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права", - сказал Порошенко в Мюнхене по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

А в МИД Украины заявили, что расценивают это решение РФ как признание Россией нелегитимных органов власти. "В Украине решительно осуждают и не признают принятия Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти", - говорится в заявлении МИД Украины, распространенном в субботу.