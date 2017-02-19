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Раненый в Приморье тигренок пошел на поправку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Состояние раненого тигренка, которого нашли в январе в Пожарском районе Приморья, становится все лучше, экологи отмечают игривое настроение подопечного, сообщается в воскресенье на сайте Центра реабилитации и реинтродукции тигров.

"Тигренок из Пожарского района проявляет чудеса выздоровления. Мы его перевели на питание живым кормом. Он уже охотился на кроликов и ест мясо на кости - около 2,5 кг в день. А в свободное время показывает хорошее расположение духа, играя с мисочками", - говорится в сообщении. Экологи отмечают, что этот тигренок - самый игривый из всех полосатых хищников, проходивших реабилитацию.

"Скоро ему предстоит ветеринарный осмотр, при хороших результатах его переведут в просторный открытый вольер", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 января раненого полугодовалого тигренка обнаружили в Пожарском районе Приморья и отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров.

По факту ранения хищника полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных"). За информацию об обстоятельствах, при которых пострадал тигренок, была назначена награда в 150 тыс. рублей.

25 января тигренку провели операцию, появился шанс на возвращение хищника в дикую природу. Специалисты ежедневно отмечают положительную динамику: зрение травмированного глаза хищника сохранилось, сломанные кости верхней челюсти правильно срастаются.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции полосатых хищников в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.

Теги: Приморье
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