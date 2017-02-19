Три человека погибли при пожаре в Благовещенске

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства, при которых в одном из домов Благовещенска Амурской области начался пожар, приведший к гибели трех человек, сообщает в воскресенье региональное следственное управление СК.

"Организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что в пожаре погибли двое мужчин, которые пришли в гости к знакомому. Одному из них 32 года, личность второго устанавливается. Также погибла 35-летняя женщина, проживавшая в доме. Хозяин дома был доставлен в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня в субботу в доме по улице Нагорной города Благовещенска произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, сообщение о пожаре поступило с большим опозданием, когда огонь охватил все помещения дома. Ситуация осложнялась тем, что стены дома были утеплены опилками.

Одна из версий о причинах пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.