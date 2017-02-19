Жители Владивостока потребовали отменить установку ЭРА-ГЛОНАСС на иномарках

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Жители Владивостока в воскресенье провели собрание, на котором потребовали от властей отменить обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы подержанные и новые автомобили, сделав выполнение этого пункта Техрегламента добровольным.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", по данным полиции, на акцию пришло не более 350 человек. Организаторы говорят, что собравшихся около одной тысячи.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин. Накануне после вмешательства в ситуацию федеральных чиновников таможня начала выдачу документов. Однако люди требуют ясности - положения нового Техрегламента остались без изменения, и владельцы опасаются, что вновь привезенные автомобили не смогут пройти через таможню.

"С каждым разом для нас эти машины все дороже и дороже. А вообще их запретить - это значит лишить нас возможности поменять авто. Очень дорого даже сейчас поменять машину, а что значит пойти купить в салон? Далеко не каждый из нас имеет такую возможность. Единственный вариант - это купить поддержанную машину. Лишать нас такой возможности без нашего на то мнения, не спросив, - это просто безобразие и беспредел", - отметила в своем выступлении жительница Владивостока Екатерина Лойко.

Другой выступающий предложил подготовить обращение в прокуратуру Приморья для проведения проверки законности новых правил Техрегламента.

Участники собрания проголосовали за принятие резолюции, в которой потребовали отменить обязательную установку ЭРЫ-ГЛОНАСС на автомобили, вводить подобные нормы, обеспечив реальную возможность их выполнения, а также провести прокурорскую проверку.

Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - заместителю председателя правительства Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие нововведений.

"Разработчики нового регламента таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на поддержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода", - заявил ранее глава региона.

Накануне на встрече с общественниками он уточнил, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил решить этот вопрос двум вице-премьерам: Юрию Трутневу и Дмитрию Рогозину.

В настоящее время таможня работает в усиленном режиме: без выходных с 8:00 до 22:00. Такой режим сохранится до тех пор, пока все, кого коснулась эта проблема, не получат документы на свои машины.

Кроме того сообщалось, что приморская компания "Дальтест" работает над заключением договора с ЭРА-ГЛОНАСС на право устанавливать систему на ввозимые из-за границы автомобили.