В Зеленограде задержали ранившего из охотничьего ружья женщину

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, ранившего из охотничьего ружья посетительницу кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве.

"Подозреваемый открыл огонь из охотничьего оружия по припаркованным рядом с кафе машинам", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, инцидент произошел около шести утра в воскресенье. В результате стрельбы одна из посетительниц заведения получила ранение в плечо.

Прибывшие на место спустя несколько минут после получения сигнала о произошедшем сотрудники вневедомственной охраны задержали неоднократно судимого 37-летнего уроженца Ярославской области. Выяснилось, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.