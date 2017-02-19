В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве почтальона мать с сыном

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге арестовал фигурантов уголовного дела об убийстве разносившей пенсии почтальона, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального следственного СКР Александр Шульга в воскресенье.

"Обоим - матери и сыну - предъявлено обвинение по статье "убийство, сопряженное с разбоем". Для них избрана мера пресечения - арест на два месяца", - сказал он.

Как сообщалось, тело 61-летней женщины-почтальона, разносившей пенсии, было найдено в пятницу в подъезде многоквартирного дома, сумка, в которой находились деньги, пропала. Местные СМИ уточняли, что в сумке находилось 240 тыс. рублей.

Позднее были задержаны подозреваемые в убийстве. Ими оказались местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения.