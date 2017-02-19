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В подмосковных Мытищах загорелся рынок

Есть обновление от 16:46

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Торговая зона загорелась в подмосковном городе Мытищи, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

"В 15:47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Осташковское шоссе вл. 1б,", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают десять единиц техники и 40 человек личного состава МЧС. Объявлен повышенный ранг тушения пожара.

По сообщениям очевидцев, пожар происходит в районе рынка.

Теги: Подмосковье, Мытищи
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