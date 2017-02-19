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Суд арестовал трех членов ОПГ вора в законе Пичугина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд арестовал трех членов организованной преступной группировки (ОПГ) криминального авторитета Юрия Пичугина, задержанных в Коми по подозрению в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконном хранении оружия.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, суд избрал в отношении трех из восьми задержанных фигурантов уголовного дела - Октая Эфендиева, Сергея Вануйто и Ахмеда Исаева - меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным следствия, Вануйто занимал руководящее положение в группировке, а Эфендиев и Исаев обеспечивали безопасность ее участников в случае возникновения различных конфликтов с конкурентами, отвечали за один из тайников с оружием, которое могло быть применено при необходимости в интересах преступной организации.

В ближайшее время суд выберет меру пресечения и для других членов банды.

Самого лидера и семерых членов банды Юрия Пичугина заподозрили в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов.

Теги: Коми, Юрий Пичугин
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