СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минэкономразвития

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра экономического развития России Алексей Ведев, временно исполнявший обязанности главы ведомства после отстранения Алексея Улюкаева, до конца недели может уйти в отставку, сообщает в понедельник газета "Известия " со ссылкой на источник близкий к министерству.

Сам Ведев подтвердил изданию, что написал заявление об отставке и ожидает, что это решение будет одобрено до конца недели.

В свою очередь официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сообщила "Известиям", что пока распоряжения правительства по этому поводу не поступало.

В конце января газета "Ведомости" сообщала, что Алексей Ведев, отвечающий за прогноз в министерстве, может вернуться в Институт Гайдара, а одним из кандидатов на пост замминистра рассматривается заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству разработать комплексный план действия по развитию экономики на 2017-2025 годы. Отставка Ведева может стать ключевым кадровым решением, меняющим состав блока ведомства, работающего над разработкой этого плана.