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Опознана погибшая в крушении вертолета "Робинсон" на Алтае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Установлена личность женщины, обнаруженной после крушения вертолета "Робинсон" в Телецком озере (Республика Алтай), сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте Яна Стрижова.

"Родственники опознали тело, это Елена Ракитская", - сказала Стрижкова "Интерфаксу" в понедельник.

Она также сообщила, что следствие продолжает работать с найденными фрагментами вертолета на предмет установления их принадлежности потерпевшему крушение воздушному судну.

Вертолет "Робинсон", на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных.

В районе поисков ранее было обнаружено тело, предположительно, одной из пассажирок вертолета - Елены Ракитской. В среду в озере в 16 километрах южнее кордона Кокши спасатели обнаружили чехлы от винтов и двигателя из вертолета. В четверг утром на расстоянии 21 км южнее кордона Кокши была обнаружена лопасть вертолета.

Теги: Алтай
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