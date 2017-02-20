В автомобильной аварии в Саратовской области погибли шесть человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Петровском районе Саратовской области унесла жизни шести человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона в понедельник. ДТП произошло около 05:00 мск на автодороге возле села Тарумовка.

"По предварительной информации, столкнулись автомобили "Ниссан" с номерами 163 региона и "Киа" с номерами 190 региона. По данным ГИБДД, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он является виновником ДТП", - сказал представитель ГУ МВД региона.

В результате дорожной аварии погибли шесть человек: один человек из "Ниссана" и пять человек из "Киа". Были ли среди них дети, пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают представители экстренных служб региона.