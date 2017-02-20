Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 20 февраляВ РоссииГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеВ РоссииБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
В России

В автомобильной аварии в Саратовской области погибли шесть человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Петровском районе Саратовской области унесла жизни шести человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона в понедельник. ДТП произошло около 05:00 мск на автодороге возле села Тарумовка.

"По предварительной информации, столкнулись автомобили "Ниссан" с номерами 163 региона и "Киа" с номерами 190 региона. По данным ГИБДД, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он является виновником ДТП", - сказал представитель ГУ МВД региона.

В результате дорожной аварии погибли шесть человек: один человек из "Ниссана" и пять человек из "Киа". Были ли среди них дети, пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают представители экстренных служб региона.

Теги: Саратовская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Во Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАССВо Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАСС
Составлены административные протоколы за нарушение правил организации митингов и демонстрацийПодробнее
Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитацииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
По словам адвоката, вместе с журналистом уехали его супруга и врачПодробнее
Россия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в РоссиюПодробнее
Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностейРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей
Сергей Лавров назвал нелогичной формулу: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда ЕС снимет санкцииПодробнее
Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"
В ведомстве заявили, что перевод данных РЛС в запрашиваемый Нидерландами формат не позволит увидеть и 25% первичной информацииПодробнее
Суд в Москве издал повторное постановление об аресте Браудера и ЧеркасоваСуд в Москве издал повторное постановление об аресте Браудера и Черкасова
Судьи попробуют арестовать заочно приговоренного Браудера через ИнтерполПодробнее
Власти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государствомВласти задумались о совместном использовании Исаакия церковью и государством
Одной из возможных правовых конструкций может стать государственно-конфессиональное партнерствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 16 февраля7 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 20 февраляВ РоссииГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеВ РоссииБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюВ РоссииНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Портфели кредитных карт российских банков сократились в 2016 году втрое
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
В автомобильной аварии в Саратовской области погибли шесть человек
Украинский депутат передал Трампу собственный план установления мира на Украине
Четвертый поезд-автопилот запустят в столичном метро в мае
СМИ сообщили о подготовке встречи представителей США и КНДР
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи