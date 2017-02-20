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В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, предложив создать "единый реестр лиц", которым на три года запрещены полеты, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. В этот список предлагается заносить данные граждан, чье поведение на борту создает "угрозу безопасности полета" или "жизни и здоровью других лиц". В порядке исключения этим людям разрешат летать на лечение и похороны близких, а также сопровождать инвалидов и возвращаться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом. Опрошенные газетой авиакомпании поддержали такое начинание. Проект поправок был направлен комитетом ГД в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Разработчики поправок предлагают формировать реестр нарушителей авиакомпаниям. Процедура в законопроекте описана так: члены экипажа самолета составляют на дебошира акт, подписывают его, заверяют у командира экипажа, затем данные в трехдневный срок отсылаются в Росавиацию (этому органу предлагается вести список нарушителей), а там уже должны в течение пяти дней внести их в единый реестр. После этого нарушитель на три года утрачивает возможность летать и покупать авибилеты. Реестр же будет публиковаться на сайте Росавиации и будет обязателен для применения всеми авиакомпаниями - независимо от того, совершают они полеты только по территории России или за ее пределами.

По данным "Коммерсанта", в президентском Совете по кодификации в целом поддерживают документ, но эксперты обращают внимание, что внесенные в единый реестр пассажиры-нарушители должны иметь возможность судебного обжалования этой процедуры. В Минтрансе ограничились комментарием о том, что принимают участие в разработке поправок. В "Аэрофлоте" газете заявили, что поддерживают инициативу. В пресс-службе S7 сообщили, что компания участвовала в работе над законопроектом и концептуально поддерживает инициативу, но считает ее "практически нереализуемой в таком виде".

Теги: Россия, Росавиация
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