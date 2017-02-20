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В Хабаровском крае тигренок попал под поезд и погиб

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Погибшего тигренка обнаружили сотрудники транспортной полиции Хабаровского края недалеко от станции Бойцово на железнодорожной насыпи в субботу, на место прибыли экологи и сотрудники Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий региона.

Как сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр", выяснилось, что погибший хищник - самка в возрасте четырех-пяти месяцев. При осмотре у животного обнаружили перелом позвоночника и многочисленные гематомы. В настоящее время труп тигренка направили на экспертизу. "Печальный факт, что самка амурского тигра погибла. Если предварительная версия, что тигренка сбил поезд, подтвердится, то можно предположить, что тигренок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако до получения результатов вскрытия выводы преждевременны", - приводятся в сообщении слова директора Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Отмечается, что специалисты не обнаружили на трупе тигренка признаков огнестрельного ранения, равно как и следов присутствия человека на месте происшествия.

"Во время исследования территории найдены следы тигрицы и тигренка и место, примерно в 30 км от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигренок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд. Но точно сказать, от чего пострадало животное, сможет только экспертиза", - приводятся в сообщении слова директора "Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий" Хабаровского края Юрия Колпака.

Он отметил, что тигрица не бросила своего погибшего детеныша и кружила неподалеку, что осложняло операцию по изъятию тела тигренка. Однозначные выводы о смерти хищника можно будет сделать после проведения комплексной экспертизы, которая поручена специалистам Центра "Амурский тигр", Приморской государственной сельскохозяйственной академии и WWF России. Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции полосатых хищников в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.

Теги: Хабаровский край
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