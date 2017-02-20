Роспотребнадзор посоветовал россиянам не переедать на масленицу и больше гулять

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор советует россиянам внимательнее относиться к качеству блинов в неделю масленицы, помнить о правилах личной гигиены и требованиях законодательства в сфере торговли.

"Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей - они способствуют нормализации пищеварения", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Роспотребнадзора в понедельник. Также рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, "чтобы активный отдых был на пользу здоровью".

В Роспотребнадзоре также напоминают о том, что желающим отведать блинов в местах уличных гуляний следует присмотреться к условиям реализации продукции - соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок для блинов и других ингредиентов.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, каким должен быть состав блинов. "В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено", - говорится в сообщении.

Тем, кто предпочитает печь блины самостоятельно, в ведомстве напомнили, что, приобретая яйца, муку и молоко, следует обратить внимание на наличие изготовителя, на дату и срок годности, условия хранения и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.