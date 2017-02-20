Глава ФСВТС исключил поставки наступательных вооружений Ирану

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия не осуществляет поставок Ирану наступательного вооружения, сообщил "Интерфаксу" в понедельник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Алексей Фролкин.

"Контракт на поставку ЗРС С-300 в Исламскую Республику Иран выполнен. Говорить о поставках в Иран вертолетов, танков, самолетов и другой военной техники в условиях введенных СБ ООН санкций пока преждевременно", - сказал Фролкин, который является заместителем главы российской делегации на оборонной выставке "Айдекс-2017" в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что Россия при осуществлении военно-технического сотрудничества с иностранными государствами действует в строгом соответствии с международным правом и взятыми на себя международными обязательствами.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны С-300. Это оборонительные системы, которые не попадают под ограничения.

В Иран поставлены четыре дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 "Фаворит" разработки и производства АО "Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". По неофициальной информации, сумма контракта - около $1 млрд.