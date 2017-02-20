Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в два негосударственных вуза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) с 10 по 16 февраля запретила прием в негосударственный "Гуманитарный институт" (Москва) и "Невский институт языка и культуры" (Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что решение было принято надзорным ведомством "за неисполнение предписания в установленные сроки".

Кроме того, Рособрнадзор лишил государственной аккредитации по отдельным специальностям и направлениям подготовки Губкинский филиал Белгородского государственного технологического университета имени Шухова и Набережно-Челнинский государственный педагогический университет.