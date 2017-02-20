Турист выжил после падения в пещеру глубиной 15 метров в горах Крыма

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Житель Ялты получил многочисленные травмы, упав с высоты 15 метров на дно вертикальной пещеры во время туристической прогулки в горах Крыма. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-cпас".

Инцидент произошел накануне на Долгоруковской яйле (вершинном плато) к юго-востоку от Симферополя. В службу спасения обратился спутник пострадавшего туриста.

По информации спасателей, мужчина по неосторожности скатился по занесенному снегом горному склону и провалился в карстовую шахту - вертикальную пещеру, похожую на колодец.

"Мужчина находился на дне шахты. Спасатели спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь, подняли на поверхность и эвакуировали из горно-лесной зоны в село Новоивановка, где передали врачам "скорой помощи", - говорится в пресс-релизе.