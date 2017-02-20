Источник опроверг проверки в МВД по делу хакеров "Шалтай-Болтай"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Информация СМИ о проверках в МВД по подозрению в связи с хакерами группы "Шалтай-Болтай" не подтверждается, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Данная информация не соответствует действительности",- сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку 4-го управления МВД по охране режимных объектов и сопровождению особых грузов по подозрению в связи с хакерской группой "Шалтай-Болтай". По данным СМИ, в ходе проверки должны быть изучены личные дела сотрудников.

В ноябре 2016 года в Москве был арестован предполагаемый организатор хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и два его подельника Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем им предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ).

Кроме того, появились сообщения об аресте по делу о госизмене (статья 275 УК РФ) одного из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова, сотрудника этого же центра Дмитрия Докучаева и еще одного неназванного сотрудника ФСБ. Они обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

По делу также арестован бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, которому также предъявлено обвинение в госизмене.