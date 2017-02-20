Посольство РФ не получало от властей Черногории запросов о причастности РФ к путчу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Власти Черногории не передавали официальных запросов через посольство России в связи с обвинениями российских спецслужб в подготовке переворота в стране, заявили в российской дипмиссии в Подгорице.

"Каких-либо официальных запросов российским государственным органам через наше посольство не передавалось", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

"Нам сложно комментировать последние заявления главного специального прокурора Черногории Миливое Катнича, который ранее, еще в ноябре 2016 года, говорил о том, что доказательств причастности официальной Москвы к (попытке) переворота с целью смены власти в Черногории у черногорских правоохранительных органов нет", - добавили в дипмиссии.