Глава "Ростеха" подтвердил переговоры с Турцией о поставках С-400

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Турция ведут переговоры о поставках в Анкару зенитной ракетной системы С-400, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Они всегда интересовались закупкой систем противовоздушной обороны, С-300, теперь С-400", - сказал Чемезов журналистам в понедельник на выставке "Айдекс-2017"

"Переговоры идут", - заявил глава "Ростеха".

В ноябре 2016 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) сообщали об интересе Анкары к системам ПВО российского производства. Впоследствии министр обороны Турции заявил о переговорах с Москвой о возможности приобретения С-400.