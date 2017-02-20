Чемезов анонсировал разработки истребителя 5-го поколения совместно с ОАЭ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия и ОАЭ уже в следующем году начнут работы по созданию истребителя пятого поколения, над которым будут работать специалисты двух стран, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В следующем году начнем. Работа займет 7-8 лет", - сказал Чемезов журналистам в понедельник.

Он пояснил, что легкий истребитель пятого поколения может быть создан на базе МиГ-29.

В конце января вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о разработке корпорацией МиГ легкого истребителя пятого поколения.

Ранее сообщалось, что Россия будет работать вместе с Индией над самолетом 5-го поколения Т-50.