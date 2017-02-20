Минобрнауки пока не разработало план введения обязательного ЕГЭ по истории

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Минобрнауки России нет готовой "дорожной карты" по введению обязательного Единого госэкзамена по истории, там намерены лишь приступить к обсуждению этого вопроса, заявил глава департамента информационной политики министерства Андрей Емельянов.

"Готового решения о введении обязательного ЕГЭ по истории, готового механизма у нас нет. Разумеется, речь не идет про этот год. Все это требует обсуждения", - сказал Емельянов журналистам в понедельник.

Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории России.

"Вот я - как историк, прежде всего - убеждена, что он должен быть обязательно", - сказала О.Васильева, выступая на конференции "История в XXI веке глазами школьников", которая проходит в Совете Федерации в понедельник.

Министр, вместе с тем, добавила, что инициативу нужно обсуждать, и речь не идет о введении нового обязательного экзамена для 11-классников "сию секунду".