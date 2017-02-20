"Прожекторперисхилтон" вернется в эфир 4 марта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Программа "Прожекторперисхилтон" вернется в эфир Первого канала 4 марта, говорится в сообщении телеканала, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Программа перестала выходить пять лет назад. Ее ведущими были и останутся Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков.

Изменится ли формат передачи и ее периодичность (ранее "Прожекторперисхилтон" выходил раз в неделю), не сообщается.

"Прожекторперисхилтон" - телевизионная информационно-развлекательная программа Первого канала, выходила с мая 2008 года по сентябрь 2012 года (программа перестала выходить в связи с тем, что Светлаков и Мартиросян по контракту с ТНТ не имели права работать на других каналах). Ведущие в студии в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи и высказывания политиков. В каждый выпуск обычно приглашался гость.