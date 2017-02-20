Дело о халатности возбудили после гибели девочки от укусов собак в Махачкале

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Махачкале возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетней школьницы в результате нападения собак, сообщил "Интерфаксу" старший руководитель управления СКР по республике Расул Темирбеков.

По его словам, дело возбуждено по ч.2 ст.293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК РФ.

"19 февраля около дома №38 по улице Петра I города Махачкалы обнаружено тело девятилетней девочки с множественными рваными ранами, предположительно, от укусов собак", - сказал собеседник агентства.

ПО его словам, трагедия произошла из-за "ненадлежащего исполнения должностными лицами управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы своих обязанностей по отлову безнадзорных животных".

Следователи устанавливают виновных должностных лиц для привлечения их к уголовной ответственности. Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.