Жители подмосковного Чехова пожаловались на вонь от вентиляторного завода

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области взяло на контроль ситуацию со зловонием, исходящим с территории вентиляторного завода в Чехове: объектами проверки стали шесть предприятий-арендаторов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Инспекторы эконадзора начали административное расследование в отношении предприятий, арендующих площади вентиляторного завода, расположенного вблизи деревни Крюково Чеховского района. Проверки ведутся по просьбе местных жителей, которые пожаловались в Минэкологии Московской области на неприятные запахи", - говорится в сообщении. На территории завода расположено шесть предприятий, в том числе по производству жестяной банки, полиэтиленовой упаковки, лакокрасочных материалов.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, которые приводятся в сообщении, одно нарушение уже установлено: компания, выпускающая жестяную тару, не имеет утвержденного проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. За это она будет привлечена к административной ответственности.

"Качество атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне вентиляторного завода остается на контроле Минэкологии. Инспекторы эконадзора возьмут пробы воздуха для лабораторного анализа в контрольных точках зоны", - отметил министр.