ЛДПР предложила лишать сенаторов полномочий за 30-дневный прогул

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий досрочно прекращать полномочия сенаторов за 30-дневное неучастие в работе Совета Федерации.

Соответствующая инициатива, авторами которой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, размещена в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроектом предлагается закрепить за членами Совета Федерации обязанность рассматривать обращения граждан, вести личный прием и проводить встречи с избирателями.

Кроме того, законопроект предлагает ввести ответственность в виде досрочного прекращения полномочий в случае неучастия в течение 30 дней в работе заседаний Совета Федерации, комитетов Совета Федерации и неисполнения обязанностей, связанных с работой с избирателями.

В настоящее время существует возможность досрочно лишать депутатов Госдумы полномочий за неисполнение ими своих депутатских обязанностей.