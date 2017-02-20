Миронов счел неизбежным признание Россией республик Донбасса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР должно стать первым шагом к признанию страной государственной независимости этих республик.

"Считаю, что необходимо признать республики Донбасса и на государственном уровне. Уверен, рано или поздно такое решение будет принято. Первый и очень важный шаг в этом направлении сделан", - приводит в понедельник слова Миронова его пресс-служба.

Лидер эсеров считает, что "из-за преступной политики киевских властей сотни тысяч жителей Донбасса оказались в очень сложных обстоятельствах, и признанием паспортов мы протягиваем им руку помощи, гарантируя, что их права нашей страной будут безусловно соблюдаться".

В субботу 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".