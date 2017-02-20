Милонов обещал разъяснить комиссии по этике свои высказывания по поводу Исаакия

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Виталий Милонов готов дать думской комиссии по этике разъяснения по поводу своих высказываний в связи с ситуацией вокруг передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви.

"Наконец-то, спросят, что я говорил, а не то, что считают, что я говорил (...). Поэтому, если кого-то интересует, что действительно я говорил, я с удовольствием повторю и скажу, что я имел в виду, поэтому вопрос растворится сам собой", - сказал Милонов "Интерфаксу" в понедельник.

При этом он отметил, что пока из комиссии никаких обращений не получал и знает об этом из СМИ.

Ранее комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики запросила у депутата Виталия Милонова письменные пояснения по поводу его высказываний. Он отметил, что пока не знает, в какие сроки могут быть предоставлены разъяснения с его стороны, но готов дать объяснения в любой момент.

"Я рад, потому что надоело, что какие-то люди пересказывают мои слова, при этом безбожно перевирая все, что можно", - сказал Милонов.

Как ранее сообщалось, Милонов по завершении крестного хода вокруг Исаакиевского собора 12 февраля сделал следующее заявление: "Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (члены Заксобрания Санкт-Петербурга - ИФ) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям".

15 февраля Милонов принес извинения в связи с "не слишком удачной фразой" в его высказываниях. По его словам, реакция на его высказывание была неожиданно бурной, прозвучали "даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, которая развернулась вокруг темы передачи Исаакиевского собора".

Депутат заверил, что "не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку".