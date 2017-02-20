Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
В России

Милонов обещал разъяснить комиссии по этике свои высказывания по поводу Исаакия

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Виталий Милонов готов дать думской комиссии по этике разъяснения по поводу своих высказываний в связи с ситуацией вокруг передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви.

"Наконец-то, спросят, что я говорил, а не то, что считают, что я говорил (...). Поэтому, если кого-то интересует, что действительно я говорил, я с удовольствием повторю и скажу, что я имел в виду, поэтому вопрос растворится сам собой", - сказал Милонов "Интерфаксу" в понедельник.

При этом он отметил, что пока из комиссии никаких обращений не получал и знает об этом из СМИ.

Ранее комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики запросила у депутата Виталия Милонова письменные пояснения по поводу его высказываний. Он отметил, что пока не знает, в какие сроки могут быть предоставлены разъяснения с его стороны, но готов дать объяснения в любой момент.

"Я рад, потому что надоело, что какие-то люди пересказывают мои слова, при этом безбожно перевирая все, что можно", - сказал Милонов.

Как ранее сообщалось, Милонов по завершении крестного хода вокруг Исаакиевского собора 12 февраля сделал следующее заявление: "Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (члены Заксобрания Санкт-Петербурга - ИФ) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям".

15 февраля Милонов принес извинения в связи с "не слишком удачной фразой" в его высказываниях. По его словам, реакция на его высказывание была неожиданно бурной, прозвучали "даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, которая развернулась вокруг темы передачи Исаакиевского собора".

Депутат заверил, что "не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку".

Теги: Виталий Милонов, Госдума, Исаакиевский собор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненноУчастник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 годуПодробнее
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Во Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАССВо Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАСС
Составлены административные протоколы за нарушение правил организации митингов и демонстрацийПодробнее
Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитацииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
По словам адвоката, вместе с журналистом уехали его супруга и врачПодробнее
Россия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в РоссиюПодробнее
Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностейРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей
Сергей Лавров назвал нелогичной формулу: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда ЕС снимет санкцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорогЭкономикаРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Путин поздравил российских биатлонистов с победой в эстафете на ЧМ
Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
Десятки человек в США были уволены за невыход на работу в "День без мигранта"
ДНР пока не начала отвод вооружений от линии соприкосновения
Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог
Десять фильмов Берлинале
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи