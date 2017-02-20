В Астраханской области пройдут стрельбы с применением С-400 и "Панцирь-С"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В ходе учений на полигоне в Астраханской области пройдут боевые стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил в понедельник журналистам главком Воздушно-космических сил герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Началось плановое учение, для участия в котором зенитный ракетный полк из Подмосковья впервые передислоцирован на полигон Ашулук в полном составе - это три дивизиона С-400", - сказал он, отметив, что активная фаза учений будет включать в себя боевую стрельбу ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".

"В финале учений боевые расчеты полка отразят массированный ракетно-авиационный удар условного противника и проведут боевые стрельбы всех трех дивизионов С-400", - сказал Бондарев.

Сейчас командование полка проводит на Ашулуке боевое слаживание расчетов, после этого комплексы С-400 под прикрытием "Панцирей" совершат марши в новые позиционные районы, где заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

За время учений на Ашулуке боевые расчеты полка потренируются обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели условного противника на всем диапазоне высот и скоростей в условиях сложных помех.