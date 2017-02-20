Переправа в Крым вернулась к штатной работе после недели движения с перебоями

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и "материковой" Россией, возобновила работу в штатном режиме после многочасового простоя из-за движения льда в проливе.

"ООО "Морская дирекция" сообщает о восстановлении штатного режима работы переправы", - говорится в информации компании-оператора, поступившей в "Интерфакс" в понедельник вечером.

По ее данным, в субботу удалось стабилизировать работу транспортного комплекса со стороны порта "Крым", в воскресенье - со стороны порта "Кавказ".

Трудности в работе переправы возникли 11 февраля из-за сложной ледовой обстановки. Капитаны морпортов со стороны Кавказа и в Керчи объявили тогда о начале ледокольных проводок: движение судов, не имеющих ледового класса, запретили.

В отдельные дни через Керченский пролив курсировали лишь два-три парома из имеющихся восьми.

16-17 февраля на линию выпустили еще несколько паромов.

К вечеру 17 февраля число ждущих переправы фур достигло почти 1300, из них около тысячи - со стороны Кубани, время ожидания погрузки на паромы превышало четверо суток. В выходные в Крыму потеплело.