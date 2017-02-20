Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
В России

Переправа в Крым вернулась к штатной работе после недели движения с перебоями

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и "материковой" Россией, возобновила работу в штатном режиме после многочасового простоя из-за движения льда в проливе.

"ООО "Морская дирекция" сообщает о восстановлении штатного режима работы переправы", - говорится в информации компании-оператора, поступившей в "Интерфакс" в понедельник вечером.

По ее данным, в субботу удалось стабилизировать работу транспортного комплекса со стороны порта "Крым", в воскресенье - со стороны порта "Кавказ".

Трудности в работе переправы возникли 11 февраля из-за сложной ледовой обстановки. Капитаны морпортов со стороны Кавказа и в Керчи объявили тогда о начале ледокольных проводок: движение судов, не имеющих ледового класса, запретили.

В отдельные дни через Керченский пролив курсировали лишь два-три парома из имеющихся восьми.

16-17 февраля на линию выпустили еще несколько паромов.

К вечеру 17 февраля число ждущих переправы фур достигло почти 1300, из них около тысячи - со стороны Кубани, время ожидания погрузки на паромы превышало четверо суток. В выходные в Крыму потеплело.

Теги: Крым
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненноУчастник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 годуПодробнее
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Во Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАССВо Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАСС
Составлены административные протоколы за нарушение правил организации митингов и демонстрацийПодробнее
Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитацииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
По словам адвоката, вместе с журналистом уехали его супруга и врачПодробнее
Россия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в РоссиюПодробнее
Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностейРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей
Сергей Лавров назвал нелогичной формулу: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда ЕС снимет санкцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорогЭкономикаРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Путин поздравил российских биатлонистов с победой в эстафете на ЧМ
Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
Десятки человек в США были уволены за невыход на работу в "День без мигранта"
ДНР пока не начала отвод вооружений от линии соприкосновения
Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог
Десять фильмов Берлинале
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи