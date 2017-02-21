Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у восточного побережья Камчатки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 62 км в 115 км восточнее райцентра Усть-Камчатск и в 140 км западнее одного из Командорских островов - о.Беринга", - сказал представитель РАН.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,2.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.