Бывший мэр Курильского района получил 4 года колонии за мошенничество

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Курильского городского округа Сахалинской области Тигран Авенян, обвиняемый в мошенничестве при переселении граждан из аварийного и ветхого жилья, получил 4 года колонии общего режима, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Суд приговорил Авеняна к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс рублей, а также лишил его на 3 года права занимать соответствующие должности в государственных органах и органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Курильский городской суд признал его виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По данным пресс-службы, Авенян в 2011-2012 годах через подконтрольные ему фирмы завышал стоимость работ по сносу ветхих и аварийных зданий. "В результате он похитил свыше 15 млн рублей бюджетных денежных средств", - сообщает пресс-служба. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора на взыскание с подсудимого более 15 млн рублей.