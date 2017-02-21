Кемеровчанин осужден за продажу спрятанных в микроволновке наркотиков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд Центрального района города Кемерово приговорил местного жителя к пяти годам колонии за незаконную покупку наркотиков, спрятанных в микроволновой печи, для их последующего сбыта, сообщает во вторник пресс-служба Управления ФСБ по Кемеровской области.

"Внутри микроволновой печи находились следующие наркотические средства: "спайс" общей массой более 300 граммов, "соль" общей массой более 200 граммов", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее судимый 37-летний мужчина купил 500 граммов синтетических наркотиков, спрятанных в микроволновой печи. При получении посылки по паспорту своего знакомого, который не знал о содержимом бандероли, он был задержан.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 30 п. - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и приговорил его к пяти годам колонии особого режима.