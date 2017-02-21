Суд запретил сносить мечеть в центре Екатеринбурга

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска регионального министерства по управлению госимуществом с требованием снести временную мечеть в центре Екатеринбурга.

По мнению министерства, у ответчика в лице религиозной организации "Нур-Усман" нет разрешительных документов на возведение постройки. В свою очередь представители ответчика заявили, что эта организация не является юридически ответственной за строительство, но готова вести переговоры о возведении полноценной мечети, пишет во вторник "Коммерсант".

Как рассказала пресс-секретарь министерства Юлия Вершецкая, основанием для обращения в суд стала проверка прокуратуры.

"Прокуратура установила, что у религиозной организации нет разрешительных документов на возведение постройки на территории, прилегающей к телебашне. Министерство обратилось в суд, чтобы устранить это нарушение", - пояснила она.

Со своей стороны председатель "Нур-Усмана" Артур Мухутдинов сообщил, что участок для строительства на этом месте капитальной мечети был выделен больше десяти лет назад тогдашним губернатором Эдуардом Росселем. Заказчиком работ выступал Фонд губернаторских программ.

"Успели вырыть котлован, забить сваи. Однако потом выяснилось, что земля федеральная, и разрешение на строительство не продлили", - рассказал Мухутдинов.

Во временной постройке стало собираться на молитвы все больше мусульман, и со временем она превратилась в небольшую мечеть.