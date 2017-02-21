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Первый за 45 лет российский военный ледокол войдет в состав ВМФ осенью

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Находящийся на этапе достройки новейший ледокол "Илья Муромец" осенью 2017 года войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Ледокол "Илья Муромец" проекта 21180, строящийся для Военно-Морского Флота России на предприятии "Адмиралтейские верфи" в соответствии с государственной программой военного кораблестроения, будет передан в состав ВМФ России осенью 2017 года после завершения всех этапов испытаний. В настоящее время ледокол находится на этапе достройки, которая осуществляется в соответствии с графиком", - сообщил Дыгало.

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По его словам, головной ледокол проекта 21180 стал первым за 45 лет строящимся в интересах ВМФ России. "Осенью 2017 года, после проведения швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний ледокол войдет в состав Северного флота, где будет выполнять задачи обеспечения действий арктической группировки ВМФ России", - уточнил представитель Минобороны.

Новейший ледокол, как сообщается, по своим характеристикам способен эффективно и самостоятельно выполнять ледовую проводку боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение. "Илья Муромец" - многофункциональное судно водоизмещением 6 тысяч тонн.

Церемония закладки ледокола состоялась на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года. В июне 2016 года "Илья Муромец" был спущен на воду для производства достроечных работ, которые выполняются на плаву в акватории предприятия "Адмиралтейские верфи", сообщил Дыгало.

Теги: Илья Муромец
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