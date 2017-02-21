Молдаванин попытался провезти в Россию четырех сов в картонной коробке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в понедельник во время проведения ветеринарного контроля на железнодорожной станции "Суземка" (Брянская область) гражданина Молдавии, который пытался провезти четырех сов без документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Птицы перевозились в картонной коробке в купе одного из вагонов пассажирского поезда "Кишинев-Москва" без соответствующего разрешения Россельхознадзора и оформленных должным образом ветеринарных разрешений.

Как выяснилось, владелец сов вез их в Москву для продажи. Пресс-служба сообщает, что птицы возвращены в Молдавию, а их владелец привлечен к административной ответственности.