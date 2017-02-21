Новосибирские предприниматели незаконно вывезли из РФ лес на 70 млн рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирская таможня возбудила восемь уголовных дел в отношении предпринимателей за контрабанду лесоматериалов общей стоимостью более 70 млн рублей, говорится в сообщении таможни.

"В результате проверки информации по соблюдению законодательства РФ, проведенной Новосибирской таможней совместно c УФСБ России по Новосибирской области, выявлено восемь фактов незаконного вывоза за границу лесоматериалов хвойных пород, являющихся стратегически важными ресурсами", - говорится в сообщении.

Установлено, что таможенникам были представлены заведомо подложные документы на партии лесоматериалов.

"Лес вырубался на территории Иркутской области и был экспортирован новосибирцами в 2012-2014 годах на территорию таких стран как Узбекистан, Азербайджан, Япония, Южная Корея, Сейшельские острова, Германия через посты Иркутской таможни", - говорится в пресс-релизе.

Фактический объем незаконно вывезенной из России древесины по данным фактам составил более 17 тыс. куб. м.

Отмечается, что подозреваемые совместно организовали незаконный вывоз леса через подставных лиц, а также пытались незаконно возместить НДС.

В отношении 53-летнего новосибирца и его 33-летней сообщницы по восьми эпизодам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по статьям "Контрабанда" и "Мошенничество в особо крупном размере".