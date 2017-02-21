Песков сообщил об отсутствии в повестке Путина вопроса о выборах-2018

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2018 года, предвыборная кампания пока не началась, и в Кремле сейчас другая повестка дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал", - сказал он во вторник журналистам, комментируя публикацию РБК о том, что В.Путин примет участие в выборах 2018 года, и это будет его последняя президентская кампания.

"Пока еще есть достаточно времени до начала электоральной кампании, пока еще повестка дня другая", - продолжил пресс-секретарь президента.

Ранее источник в Кремле сообщал, что президентские выборы в РФ пройдут по плану - 11 марта 2018 года, - и вопрос о проведении досрочной кампании во властных структурах не рассматривается.