В Кремле сочли неуместными рассуждения о возможном признании ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными и неприемлемыми какие-либо рассуждения о возможности признания Россией самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

"Вопрос, честно говоря, некорректный, потому что в данной ситуации какие-то виртуальные рассуждения абсолютно неуместны и неприменимы. Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики, ДНР и ЛНР, являются территориями, которые действительно не признаны Российской Федерацией и они не признаны Украиной. Но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины", - заявил Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов - при каких обстоятельствах Россия может признать самопровозглашенные республики и в каких границах.

Песков напомнил, что республики ДНР и ЛНР отключены от социального обеспечения, от банковского обеспечения, что "безусловно делает жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой".

"И именно, руководствуясь гуманитарными соображениями, было принято решение по фактически выданным документам", - отметил пресс-секретарь главы государства.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".