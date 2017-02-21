Убийца семьи из четырех человек на Кубани получил пожизненный срок

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд во вторник вынес обвинительный приговор жителю станицы Староминской Евгению Марушко, убившему в ноябре 2013 прошлого года четырех человек, в том числе 12-летнюю девочку, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Суд признал Марушко виновным в убийстве бывшей жены, ее двух дочерей и супруга старшей дочери. С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к пожизненному заключению в колонии общего режима", - сказал представитель прокуратуры.

Согласно материалам дела, утром 16 ноября 2013 года в одном из домовладений станицы Староминской были обнаружены тела хозяйки дома, ее 23-летнего зятя и старшей 19-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Также была обнаружена тяжело раненная 12-летняя дочь хозяйки, которая позднее умерла в больнице. Новорожденная внучка хозяйки, также находившаяся в доме, не пострадала.

По данным следствия, Марушко пришел с ножом к дому бывшей супруги для выяснения отношений с ее зятем. В ходе конфликта он несколько раз ударил молодого человека ножом. Свидетелями преступления стали вышедшие на крики родственницы погибшего.

"В ходе следствия было установлено, что, совершая убийства, подсудимый полностью осознавал характер своих действий. Защита утверждала, что у Марушко имелись признаки временного психического расстройства, однако суд признал его вменяемым", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что, убив четырех человек, Марушко больше недели скрывался от органов следствия и был задержан полицией в ходе масштабной поисковой операции.