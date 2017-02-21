Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Томской области". "Принять отставку губернатора Томской области Жвачкина С.А. по собственному желанию. Назначить Жвачкина Сергея Анатольевича временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В ходе встречи с президентом Сергей Жвачкин выразил желание пойти на выборы в сентябре 2017 года и продолжить работу на своем посту.

"Мы работаем командой, и, конечно, хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать, вместе с томичами, потому что у нас удивительные люди, делать так, чтобы все-таки жизнь становилась лучше. Это самая главная задача, по-моему, для всех", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос президента.

Нынешний срок полномочий Жвачкина в качестве губернатора Томской области заканчивается 17 марта.