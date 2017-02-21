Кудрявцев не увидел связи между проблемами с его гражданством и работой "Ведомостей"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев заявил, что наличие или отсутствие у него российского гражданства не создаст никаких юридических проблем для работы издания в России.

"Формально эти вещи (претензии к его гражданству и соответствие структуры "Ведомостей" нормам закона, ограничивающего иностранное владение российскими СМИ - ИФ) никак не связны", - сказал Кудрявцев "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, к "Ведомостям" нет никаких претензий по исполнению российского закона ни с точки зрения учредителей, ни с точки зрения участия в капитале.

"Эта проблема решена даже не сегодня, а месяцы назад", - отметил Д.Кудрявцев.

"Но если кто-то ставит своей целью мешать деятельности предприятия, они найдут другие возможности для атаки", - сказал Кудрявцев.

По данным самих "Ведомостей", Демьян Кудрявцев является членом совета директоров издания. С 13 мая 2016 года единственным акционером АО "Бизнес ньюс медиа" (издает "Ведомости") является АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.